Центробанки Беларуси и РФ будут обмениваться информацией в сфере надзора за рынками

Беларусь и Россия подписали соглашение о сотрудничестве и обмене информацией, в том числе конфиденциальной, в сфере надзора и контроля за финансовым рынком. Документ подписан по итогам участия белорусской делегации в заседании Евразийского совета центральных (национальных) банков и двадцать шестом заседании Консультационного совета по валютной политике банков стран ЕАЭС в Сочи.

Как сообщает пресс-служба Нацбанка Беларуси, в ходе заседания Евразийского совета центральных банков участники обсудили результаты работы банковского сектора за 2023 год и перспективы его развития на 2024 год, основные направления денежно-кредитной политики.

На заседании Консультационного совета по валютной политике, в частности, речь шла о влиянии на решения по денежно-кредитной политике мер, принимаемых в бюджетно-налоговой сфере, в области банковского регулирования, обеспечения финансовой стабильности.

Участники заседания также обсудили подходы к гармонизации законодательства в сфере финансового рынка.

Делегацию Нацбанка Беларуси возглавлял председатель правления Павел Каллаур.