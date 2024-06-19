Последнее обновление: 19.06.2024 14:26

Правительство Латвии выделило еще €10 млн на укрепление границы с РФ и Беларусью

Правительство Латвии на заседании 18 июня выделило Министерству обороны финансирование в размере до €10 млн с целью продолжить работу над укреплением границы с РФ и Беларусью.

Финансирование будет выделено из программы государственного бюджета "Средства на непредвиденные случаи" в соответствии с объемом фактически необходимых расходов, пишут латвийские СМИ.

В Министерстве обороны напомнили, что с марта этого года оборонная отрасль проводит практические работы по укреплению восточной границы, а в ближайшие пять лет в это планируется вложить €303 млн.

Укрепление границы в Латвии началось с установки объектов противомобильности, а также с создания противотанковых рвов. Для этого были перекопаны некоторые дороги.

Сейчас идет процесс согласования использования частных территорий для размещения временных материально-технических средств как с юридическими, так и с физическими лицами.

План военного укрепления восточной границы и противомобильности является частью создания Балтийской линии обороны, в рамках которой вдоль всей границы с Россией и Беларусью будут созданы пункты поддержки подразделений Национальных вооруженных сил – оборонительные позиции для солдат и укрепленные оборонительные позиции, различные преграды, противотанковые рвы, склады с боеприпасами и минами.

Балтийская линия обороны существенно укрепит способность стран Балтии к военной обороне своих границ и не позволит России проводить быстрые военные операции. Строительство линии соответствует планам обороны НАТО.

В начале марта правительство Латвии утвердило план военного укрепления и контрмобильных мероприятий на границе с РФ и Беларусью



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