Более 20 членов НАТО достигли расходов на оборону в 2% ВВП

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что рекордное количество государств – членов Альянса по состоянию на сейчас выполняют целевой показатель расходов на оборону в два процента ВВП. Об этом он сказал во время выступления в аналитическом центре Wilson Center в Вашингтоне 17 июня.

Говоря об обороноспособности НАТО, Столтенберг констатировал, что "европейские государства наращивают оборонные расходы до рекордных уровней".

Он напомнил, что в 2014 году только три члена Альянса – США, Греция и Великобритания – выполнили установленный тогда целевой показатель в 2% ВВП.

"Сегодня я могу объявить, что в этом году более 20 государств-членов потратят не менее 2% ВВП на оборону. Это хорошо для Европы и хорошо для Америки", – заявил генсек, не уточнив, о каких именно государствах идет речь.

Столтенберг добавил, что оборонные расходы НАТО станут одной из тем его разговора с президентом США Джо Байденом, с которым он встретится позже в понедельник.

Ранее сообщалось, что за 10 лет российской войны против Украины в шесть раз больше государств-членов НАТО достигли расходования более 2% ВВП на оборону.

В то же время Эстония предлагает увеличить этот показатель до 2,5% ВВП, а президент Польши Анджей Дуда публично говорил, что стремится протолкнуть идею увеличения оборонных расходов государств-членов НАТО до 3% ВВП.