США выделят более $1,5 млрд для энергетического сектора Украины

Вице-президент США Камала Харрис во время встречи с Владимиром Зеленским в рамках Саммита мира в Швейцарии объявила о выделении более $1,5 миллиардов для энергетического сектора и гуманитарных нужд Украины. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Деньги будут выделены через Агентство США по международному развитию (USAID) и Государственный департамент в поддержку народа Украины.

В частности, со стороны USAID это включает $500 млн нового финансирования на энергетическую помощь и перенаправление $324 млн ранее объявленных средств на чрезвычайные энергетические потребности в Украине. Эти средства пойдут на ремонт энергетической инфраструктуры, поврежденной во время войны, расширение производства электроэнергии, поощрение инвестиций частного сектора и защиту энергетической инфраструктуры.

"Поддержка включает продовольственную помощь, медицинские услуги, убежище, а также услуги по водоснабжению, санитарии и гигиене для миллионов уязвимых украинцев внутри страны и в регионе. Помощь также включает поддержку комплексных мер по защите, включая кейс-менеджмент и психосоциальную поддержку, а также помощь в сельском хозяйстве и обеспечении средств к существованию, чтобы дать возможность семьям восстановить доход и удовлетворить свои базовые потребности", - говорится в сообщении Белого дома.

Кроме этого, вице-президент Харрис объявила, что, работая с Конгрессом, Государственный департамент планирует предоставить дополнительно 300 миллионов долларов США на поддержку гражданской безопасности Украины для обеспечения жизненно необходимым оборудованием украинских пограничников и правоохранителей

Эти средства являются частью большего пакета внешней помощи, инициированного президентом США Джо Байденом.