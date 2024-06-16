Euroclear приостановил разморозку активов россиян из-за санкций США

Бельгийский депозитарий Euroclear приостановил все процессы обслуживания активов с участием Национального расчетного депозитария (НРД) (через который реализовалось исполнение лицензий на разморозку иностранных активов россиян), так как НРД попал под американские санкции. Такое письмо Euroclear разослал своим клиентам.

«В настоящее время мы анализируем влияние [санкций в отношении НРД] на Euroclear Bank. До дальнейшего уведомления процессы обслуживания активов с участием НРД прямо или косвенно приостановлены», - говорится в письме, которое оказалось в распоряжении РБК.

Санкции, которые Минфин США ввел 12 июня в отношении НРД, означают немедленное замораживание активов Национального расчетного депозитария и наложение вторичных санкций на всех лиц, которые каким-то образом содействуют компаниям РФ и физлицам, находящимся в санкционном списке. 13 июня к американским ограничениям присоединилась Британия.

«Мы также анализируем влияние новых санкций на внутренние бесплатежные расчеты по локальным ценным бумагам России», — уточняется в письме. Речь идет об акциях российских эмитентов, которые также оказались заблокированы в депозитарии.

Ситуация означает, что бельгийский депозитарий поставил на паузу вопрос разблокировки активов россиян, объяснила CEO европейского брокера Mind Money (бывший «Церих») Юлия Хандошко. По словам других опрошенных изданием экспертов, санкции коснутся и тех инвесторов, которые уже успели получить лицензию Казначейства Бельгии, по которой активы можно было разблокировать и перевести в другой депозитарий. Поскольку размороженные активы на одном из этапов цепочки хранения должны учитываться в НРД, Euroclear не сделает этого, пока не уточнит последствия для себя либо пока на руках у инвестора не окажется второй лицензии — американского OFAC.

OFAC 12 июня выдал генеральную лицензию для завершения операций с санкционным НРД, она закончится 13 августа.

«То есть, по сути, если у инвестора уже есть лицензия и есть возможность перевести ценные бумаги, то до 13 августа можно перевести активы. Во всяком случае можно на это рассчитывать. Как будет по факту, этого пока никто не знает», - рассказала Хандошко.

Сейчас Euroclear надо получить разъяснения от бельгийского регулятора и правления ЕС, чтобы разобраться, что делать, пока генеральная лицензия OFAC еще действует и по окончании этого срока, констатирует партнер BGP Litigation Сергей Гландин.

«Для полученных лицензий (на разблокировку) это означает необходимость получить компетентный ответ, можно ли исполнять (лицензию Казначейства Бельгии) без американской лицензии. Или Euroclear должен в каждом случае из-за боязни вторичных санкций требовать лицензию OFAC», - объяснил эксперт.

Несмотря на то что Euroclear взял паузу, в России продолжается работа по подаче заявок на лицензии.

«Мы заявки подаем в Казначейство Бельгии, от них комментариев о каких-то изменениях в связи с санкциями в отношении Московской биржи, НКЦ и НРД пока нет. Пока есть письмо только от Euroclear, то есть от самого депозитария, что они временно приостанавливают, разбираются, ждут внутренних решений», - обратила внимание Хандошко.

Теперь необходимо ждать официального разъяснения от Euroclear, что будет означать формулировка о приостановке обслуживания активов, относящихся к НРД, на практике. Эксперты порекомендовали продолжать подачу заявок на лицензии, просто это может занять больше времени, так как в ближайшие пару недель регуляторы и депозитарии будут заняты подготовкой уточнений по трактовке американских санкций.

«Если же все будет действительно приостановлено, то никаких альтернативных путей разблокировки [без взаимодействия с НРД] нет. Только участие в обмене активами», - продолжила Юлия Хандошко.

Если российских инвесторов обязуют получать не только бельгийскую, но и американскую лицензию, это значительно увеличит срок разморозки их активов, так как на получение OFAC требуется около года.