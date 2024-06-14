Украина в июне может получить $4,1 миллиарда от МВФ и ЕС

Украина в этом месяце получит $2,2 млрд от МВФ и $1,9 млрд евро от ЕС. Об этом во время брифинга заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, в ближайшие недели ожидается активизация поступлений внешней помощи.

"В частности, уже достигнуто соглашение на уровне персонала по четвертому пересмотру программы расширенного финансирования, поэтому в текущем месяце ожидается поступление 2,2 млрд долларов США от МВФ дополнительно к 1,9 млрд евро от ЕС", - сказал Пышный, которого цитируют украинские СМИ.

Он также напомнил, что бюджетные потребности в мае - первой половине июня в значительной степени финансировались за счет средств, полученных от международных партнеров в предыдущие месяцы.