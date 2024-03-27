Последнее обновление: 27.03.2024 15:24

Samsung Pay прекращает работу с картами Мир

С 3 апреля 2024 года добавление и использование карт Мир в Samsung Pay будет недоступно, следует из сообщения компании.

«Начиная с 3 апреля 2024 года, добавление и использование карт Мир в Samsung Pay будет недоступно. При этом функционал добавления и использования клубных карт / карт постоянного клиента в приложении Samsung Pay будет работать без изменений», - говорится на официальном сайте Samsung.

Уточняется, что добавленные ранее карты Мир будут удалены из приложения.

В Беларуси сервис продолжит работу.



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