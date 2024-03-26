Украина получила четвертый транш МВФ в размере $880 млн

Украина во вторник, 26 марта, получила четвертый транш от Международного валютного фонда в рамках программы Механизма расширенного финансирования (EFF). Его размер составляет $880 млн, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

"Средства помогут покрыть приоритетные бюджетные расходы и поддерживать макрофинансовую стабильность. Украина продолжает успешно выполнять свои обязательства перед партнерами. Уже готовимся к следующему пересмотру программы", - написал Шмыгаль в соцсетях.

Украина привлекла уже около $5,4 млрд из предусмотренных программой $15,6 млрд (11,6 млрд специальных прав заимствования).