Еврокомиссия окончательно разблокировала для Польши €137 млрд

Еврокомиссия окончательно разблокировала для Польши доступ к €137 млрд из различных фондов Евросоюза, которые ранее Варшава не могла получить из-за вопросов к судебной системе и верховенству права. Об этом сообщила пресс-служба Еврокомиссии.

Еврокомиссия приняла два акта, которые позволят Польше получить доступ к этим средствам.

В частности, Еврокомиссия пришла к выводу, что Варшава на достаточном уровне выполнила два требования для получения средств из Фонда восстановления и устойчивости: о независимости судебной системы, в части, касающейся дисциплинарной ответственности судей, а также по использованию IT-инструмента Arachne для контроля и аудита, который считается предохранителем от злоупотреблений.

По итогам этой оценки Еврокомиссии, когда ее утвердят страны-члены, Польша в последующие недели сможет получить первые €6,3 млрд из всего €59,8 млрд доступных средств.

Кроме того, Еврокомиссия определила, что Польша на этом этапе выполнила требования для получения средств из бюджета ЕС на 2022-2027 годы по программам для "политики сплоченности", рыбного хозяйства и внутренних дел. Это в целом до €76,5 млрд.

"Еврокомиссия приветствует обязательство правительства Польши обратить внимание на давние беспокойства относительно верховенства права, в более широком объеме, чем те, что касаются дисциплинарного режима для судей, в соответствии с рекомендациями Еврокомиссии. Во время Совета ЕС по общим вопросам 20 февраля польские власти представили амбициозный план действий по верховенству права в Польше для реагирования на проблемы, на которые обратила внимание Еврокомиссия в процедуре по ст. 7 (1)", – отметили в коммюнике.

Если с соблюдением условий в будущем снова возникнут проблемы, дальнейшие перечисления средств могут снова приостановить.