Япония выделит $106 млн на поддержку Украины

Япония выделит 15,8 млрд иен ($106 млн) помощи на поддержку восстановления Украины от последствий войны в семи сферах. Об этом сообщает Kyodo news.

Речь идет о восстановлении инфраструктуры, а также разминировании.

Ожидается, что правительства двух стран договорятся об участии Японии в послевоенном восстановлении европейской страны и подпишут более 10 меморандумов о сотрудничестве на японско-украинской конференции по содействию экономическому восстановлению.

Ожидается, что Япония и Украина также подпишут соглашение об устранении двойного налогообложения для компаний, которые ведут бизнес в Украине.

В январе Япония объявил о взносе в размере $37 млн в фонд НАТО для оказания дополнительной поддержки Украине, включая беспилотную систему обнаружения самолетов.