Главный для российских импортеров банк Китая остановил расчеты с РФ

Китайский Chouzhou Commercial Bank сообщил клиентам о приостановке операций с Россией и Беларусью. Об этом пишут "Ведомости" со ссылкой на 3 бизнесменов, деловые объединения и финансовых консультантов.

"Менеджеры банка уведомили клиентов о прекращении отношений с любыми российскими или белорусскими организациями на прошлой неделе", - рассказали собеседники газеты.

"Из-за этого у нас уже сорвалось несколько сделок", - рассказал владелец одной из российских компаний.

Другой собеседник газеты, предприниматель из Ижевска, закупающий в Китае оборудование для станков, рассказал, что сначала, в декабре, в Chouzhou ему сообщили об остановке платежей по определенному списку товаров, ввоз которых в Россию запрещен западными санкциями.

Но через несколько недель менеджер банка сообщил о полном прекращении расчетов с Россией независимо от продукции или валюты платежа. Chouzhou стал основным расчетным центром для импортеров из-за сравнительно мягких условий, пишет газета.