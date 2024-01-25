ЕЦБ оставил процентные ставки без изменений

На состоявшемся в четверг, 25 января заседании Европейский центральный банк уже в третий раз решил оставить ключевые ставки без изменений.

На заседании Совета управляющих ЕЦБ во Франкфурте было принято решение оставить основную ставку по операциям рефинансирования на уровне 4,5%, ставку по депозитам "овернайт" - на уровне 4%, а ставку по кредитам "овернайт" - на уровне 4,75%.

ЕЦБ начал марафон повышения процентных ставок в июле 2022 года и повышал их 10 заседаний подряд. В последний раз это произошло в сентябре, с тех пор – пауза.

Как сообщалось, в начале января президент Европейского центробанка Кристин Лагард заявила, что процентные ставки в еврозоне достигли своего максимального уровня. "На мой взгляд, мы достигли максимального уровня, и если не появятся какие-то непредвиденные потрясения, скорее всего, ставки больше не будут расти", - в интервью французскому СМИ France 2 заявила Лагард.

В то же время она отказалась давать конкретные указания, когда ставки могли бы, возможно, начать снижаться. "Если мы победим в борьбе с инфляцией, будем уверены, что она снизилась до 2%, то и процентные ставки уменьшатся", - отметила она.