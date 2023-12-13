Армения получит €50 млн кредита от ОПЕК

НС Армении ратифицировало соглашение с Фондом международного развития Организации стран-экспортеров нефти (ОПЕК), согласно которому будет предоставлен кредит в размере €50 млн для обеспечения зеленого, устойчивого и инклюзивного развития.

По словам замминистра финансов Эдуарда Акопяна, изначально предполагалось, что средства будут выделены на покрытие дефицита бюджета, однако поскольку по итогу бюджет оказался профицитным, то было принято решение направить кредитные средства на капитальные инвестиции, такие как строительство, школ и так далее, сообщает АРКА.

Кредит предоставляется на 20 лет, из которых 5 лет составляет льготный период. Процентная ставка состоит из двух компонентов: шестимесячный EURIBOR и фиксированный спред в 1,6%. По оценкам Минфина, фактическая ставка составит 5,6%.

Оппозиция, в свою очередь, отметила, что представленный проект не включает в себя направления и проекты, на которые планируется потратить данные средства. По словам депутата от фракции "Армения" Артура Хачатряна тот факт, что кредит берется для покрытия текущих потребностей бюджета, а не на целевые проекты приводит к повышенной процентной ставке.

Кроме того он отметил, что под целевые проекты можно было получить помимо кредитных средств еще и гранты, что фактически снижало бы процентную ставку. По его словам, правительство не пошло по данному пути потому что "хронически проваливает международные проекты".

На это Акопян ответил, что, поскольку бюджет профицитный, то средства будут направлены не на обеспечение текущих расходов, а на финансирование обеспечивающих развитие проектов.