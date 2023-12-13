Парламент Венгрии одобрил скандальный закон о "защите суверенитета"

Венгерский парламент во вторник проголосовал за выдвинутую партией Виктора Орбана "Фидес" инициативу о борьбе с "иностранным влиянием", которая, как считают критики, даст власти дополнительный инструмент для преследования неугодных.

Закон о "защите суверенитета", инициированный председателем фракции "Фидес" Мате Кошичем, поддержал 141 депутат, включая ультраправую "Нашу Родину", против высказались 50 парламентариев.

Согласно документу, с 1 февраля в Венгрии создадут новый орган – Управление по защите суверенитета. Оно будет следить за всеми, кого подозревают в "угрозе суверенитету Венгрии", но что это именно, закон четко не прописывает – там содержится формулировка "демократические дебаты и дезинформационная деятельность, направленная на влияние на процессы принятия государственных решений".

Управление будет иметь полномочия расследовать деятельность любых организаций или людей, которые получают финансирование из-за рубежа, и сообщать правоохранителям о нарушениях, которые обнаруживает. Критерии этих нарушений установит сам орган.

Кроме того, политикам и кандидатам в депутаты в Венгрии, согласно новому закону, будет грозить тюремное заключение за получение "иностранного финансирования" в избирательной кампании.

Кроме иностранных пожертвований, организациям, участвующим в муниципальных выборах, запретят принимать пожертвования от венгерских юридических лиц или организаций без статуса юридического лица, а также запретят анонимные пожертвования.