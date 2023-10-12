Воздушные Силы Украины ночью сбили 28 запущенных РФ "шахедов"

Противовоздушная оборона Украины в ночь на 12 октября уничтожила 28 запущенных Россией дронов-камикадзе, сообщили Воздушные Силы ВСУ.

Россия атаковала Украину ударными дронами типа Shahed с северного и южного направлений – из Белгородской области и с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму.

«Всего зафиксированы пуски 33 «шахедов». Вражеские БпЛА летели в разных направлениях, поэтому противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях Украины… Силами и средствами Воздушных Сил во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины уничтожено 28 «Shahed-131/136», - говорится в сообщении.