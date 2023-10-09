Последнее обновление: 09.10.2023 13:41

Германия остановила помощь Палестине на сотни миллионов евро

Германия приостановила программы финансовой помощи Палестине и, вероятно, совсем их отменит из-за нападения ХАМАС на Израиль. Об этом заявила министр экономического сотрудничества и развития Свенья Шульце, которую цитирует немецкое издание n-tv.

"Эти атаки на Израиль являются ужасным поворотным моментом. Поэтому мы пересмотрим все наши обязательства по палестинским территориям", – сообщила она, отметив, что выплаты в рамках финансовой помощи Палестине "пока не осуществляются".

О необходимости "немедленно прекратить" миллионные выплаты Палестине ранее заявил эксперт по внешней политике, депутат Бундестага Родерих Кизеветтер. Федеральный министр финансов Кристиан Линднер также выступил за это.

По данным Минразвития ФРГ, Германия является "одним из крупнейших доноров на палестинских территориях". На этот и следующий год обязательства по развитию составляют €125 млн. Кроме того, есть дополнительные средства "в аналогичном объеме" для программ ООН в отношении Палестины и неправительственных организаций, а также гуманитарная помощь от Министерства иностранных дел на 2023 год.

В Министерстве сотрудничества подчеркнули, что все эти средства шли на реализацию конкретных проектов, например, по водоснабжению и утилизации отходов, системе здравоохранения, продовольственной безопасности и созданию рабочих мест.

"Прямого финансирования палестинских властей" не было, уверяют в Берлине.



<Сентябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Октябрь 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
303112345
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование