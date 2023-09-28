США заморозили российские активы на $8 млрд

Соединенные Штаты Америки заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии. Об этом заявила специальный представитель президента США Джо Байдена по экономическому восстановлению Украины Пенни Прицкер.

Западные страны заморозили российские активы на $300 млрд в ответ на полномасштабное вторжение РФ в Украину. В частности, по словам Прицкер, США заморозили российские суверенные активы на сумму $8 млрд, большая часть которых находится в ЕС и Японии, сообщает Financial Times.

Некоторые страны призвали использовать эти деньги для восстановления Украины, но другие заинтересованные стороны, в том числе Европейский центральный банк, выразили предостережение о законности и последствиях такого шага.

Прицкер рассказала, что юридические команды проводят "чрезвычайную работу, чтобы понять, что можно сделать с этими активами".

"По сути, если я скажу не с юридической точки зрения, а с нравственной и моральной, учитывая разрушения, которые россияне нанесли Украине, вы знаете: они должны способствовать восстановлению Украины. Юридически, как это сделать – это то, над чем мы сейчас работаем", – сказала спецпредставитель США.

За полтора года войны России против Украины США наложили арест на более чем $1 млрд частных российских активов в других странах.