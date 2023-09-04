Токаев сменил главу Нацбанка Казахстана

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев освободил от должности главу Национального банка Галымжана Пирматова, сообщает forbes.ru со ссылкой на сайт президента страны.

Вместо Пирматова главой регулятора назначен Тимур Сулейменов. Его кандидатуру единогласно поддержали депутаты на заседании сената парламента Казахстана. Ранее Сулейменов был первым замруководителя администрации казахстанского президента, 1 сентября Токаев освободил его от должности.

1 сентября в ходе своего послания Токаев раскритиковал использование высокой базовой ставки Нацбанка для борьбы с инфляцией. По его словам, это привело к тому, что чистая прибыль банков за 2022 год составила почти 1,5 трлн тенге (около $3,26 млрд), а за первую половину 2023-го превысила 1 трлн тенге ($2,17 млрд). «Правительству и парламенту следует рассмотреть возможность более справедливого перераспределения этой прибыли с учетом интересов государства», - сказал Токаев.

Он также обратил внимание на огромные доходы финорганизаций от размещения ликвидности в государственных ценных бумагах, так называемых нотах, которые не облагаются налогами. «В этом нет логики и государственного подхода. Правительство уже разбирается в этой парадоксальной ситуации», - сказал Токаев, добавив, что на рассмотрение парламента будут внесены соответствующие поправки.

Пирматов возглавлял Нацбанк Казахстана с февраля 2022 года. За это время регулятор несколько раз повышал базовую ставку, объясняя это необходимостью замедлить рост инфляции. За время руководства Пирматова ставка выросла с 10,25% до 16,75% к декабрю 2022 года. В августе 2023 года Нацбанк впервые с 2020 года понизил ставку до 16,5%.