Последнее обновление: 31.08.2023 17:51

Юнистрим запретила перевод долларов и евро в Таджикистан

Юнистрим прекращает переводы в Таджикистан и из Таджикистана в долларах и евро. Об этом сообщили представители системы в соцсетях.

«Юнистрим прекращает выдачу и отправку в валютах евро и долларах США в Таджикистан и из Таджикистана. Если ранее вы отправляли перевод, который не был получен по каким-либо причинам, в валютах евро или доллар из Таджикистана или в Таджикистан, обратитесь за возвратом перевода до 30 сентября 2023 года в банк отправки перевода», - говорится в сообщении.

Таким образом, после 30 сентября возврат переводов, отправленных в валютах доллар и евро, будет невозможен.

При этом Юнистрим продолжит работу в Таджикистане в рублях.



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