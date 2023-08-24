В июле доля доллара в международных расчетах достигла рекордных 46,5% - SWIFT

Доля американского доллара в международных расчетах в рамках системы SWIFT выросла в июле до 46,5% с 39,4% месяцем ранее, сообщается в выпущенном SWIFT ежемесячном докладе RMB Tracker.

Агентство Bloomberg называет июльский показатель доллара рекордным. Десять лет назад на эту валюту приходилось немногим более трети всего объема расчетов.

Доллар США остается лидером по доле в международных расчетах. Вторую позицию по-прежнему занимает евро, чья доля в прошлом месяце сократилась до исторически минимальных 24,4% с 38,4%, третью - фунт стерлингов (7,6% в июле против 6% месяцем ранее), четвертую - иена (3,5% против 2,7%), пятую - юань (3,1% против 2,2%).

В 2012 году единая европейская валюта занимала 46% в объеме расчетов. Это ее пиковый показатель.

Между тем доля китайской валюты превысила 3% всего второй раз в истории наблюдений. В 2010 году она составляла порядка 0,03%.