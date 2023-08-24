Последнее обновление: 24.08.2023 10:33

Премьер Японии анонсировал помощь Украине на $7 млрд

Япония предоставит Украине помощь на сумму до $7 млрд. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на саммите Международной Крымской платформы.

"Япония будет постоянно обеспечивать разнообразную помощь в размере до 7 млрд долл. в зависимости от потребностей", - отметил он.

Кисида добавил, что Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи, передает Интерфакс-Украина.

Глава правительства Японии в очередной раз подчеркнул, что его страна последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым и продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе со странами G7, и будет присоединяться к санкциям против России.



<Июль 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
262728293012
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31123456
Август 2023
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование