Премьер Японии анонсировал помощь Украине на $7 млрд

Япония предоставит Украине помощь на сумму до $7 млрд. Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, выступая онлайн на саммите Международной Крымской платформы.

"Япония будет постоянно обеспечивать разнообразную помощь в размере до 7 млрд долл. в зависимости от потребностей", - отметил он.

Кисида добавил, что Япония воспользуется своим опытом и знаниями в области послевоенного восстановления и восстановления после природных катастроф для обеспечения помощи, передает Интерфакс-Украина.

Глава правительства Японии в очередной раз подчеркнул, что его страна последовательно поддерживает суверенитет и территориальную целостность Украины, включая Крым и продолжит тесно сотрудничать с международным сообществом, в том числе со странами G7, и будет присоединяться к санкциям против России.