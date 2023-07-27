Эстония получит €40 млн от НАТО на построение инфраструктуры для приема союзников

Эстония получит €40 млн из совместного финансирования НАТО на строительство инфраструктуры для приема войск и техники союзников. Об этом сообщил министр обороны Эстонии Ханно Певкур на правительственной пресс-конференции в четверг.

"Мы получили одобрение НАТО на €40 млн, которые могут быть использованы из программы инвестиций в обеспечение безопасности НАТО на строительство инфраструктуры", – сказал Певкур, которого цитирует портал ERR.

Министр обороны отметил, что Эстония обещала обеспечить расходы на прием союзников, но, учитывая общую потребность в оборонных инвестициях и ограниченность ресурсов Эстонии, правительство также обещало найти внешние средства для покрытия расходов на прием.

"Реализация договоренностей, достигнутых на саммите в Вильнюсе, означает, что присутствие союзников в Эстонии, безусловно, будет иметь больший след как временно, так и постоянно.

И именно для временного присутствия необходима инфраструктура: ангары для самолетов, укрытия для техники, строительство казарм в Эмари и казарм для дополнительных подразделений в Тапа, а также гаражей, укрытий. Нам нужно отремонтировать там столовую, и, как известно, в Нурсипалу тоже продолжается строительство", – перечислил Певкур, на что будут потрачены деньги.

Министр обороны также сообщил, что по результатам успешного тендера государство подписало контракт с компанией Mapri Ehitus на сумму €21 млн на строительство приемного пункта на полигоне Нурсипалу.