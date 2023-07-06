Госсекретарь США настоятельно попросил Турцию согласиться на вступление Швеции в НАТО

Госсекретарь США Энтони Блинкен поговорил в среду по телефону с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом и призвал Турцию незамедлительно одобрить вступление Швеции в НАТО.

«Министр Блинкен подчеркнул важность единства НАТО в такое критическое время и призвал Турцию немедленно поддержать вступление Швеции в альянс НАТО», — сообщает пресс-служба Госдепартамента.

«Соединенные Штаты и Турция имеют давние и тесные двусторонние связи в области обороны, и приоритетом остается сохранение способности Турции к взаимодействию в рамках НАТО», — напоминает пресс-служба.

В среду президент США Джо Байден принимал в Вашингтоне премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона и сказал, что США «с нетерпением ждут» вступления Швеции в альянс.

Швеция и Финляндия после нападения России на Украину подали заявки о вступлении в НАТО, но Турция во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом до сих пор блокирует вступление Швеции. Эрдоган требовал от Швеции выдачи членов курдских организаций, которых турецкие власти считают террористами.

Швеция пошла на некоторые уступки, но Турция пока не говорит, будет ли их достаточно, чтобы она к саммиту НАТО в Вильнюсе 11–12 июля сняла свои возражения.

Остальные страны НАТО полностью поддерживают прием Швеции и призывают Турцию не препятствовать ему.