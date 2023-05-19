Китай безвозмездно предоставит $3,72 млрд странам Центральной Азии

Китай предоставит странам Центральной Азии на безвозмездной основе 3,72 млрд долларов в рамках оказания финансовой поддержки. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин на саммите «Китай-Центральная Азия».

«Для укрепления потенциала развития Китай разработает планы сотрудничества со странами Центральной Азии в области сокращения бедности с помощью науки и технологий. Предприятия, финансируемые Китаем, будут поощряться к созданию большего числа местных рабочих мест. Китай предоставит 26 млрд юаней (около 3,72 млрд долларов США) финансовой поддержки и безвозмездной помощи странам Центральной Азии», – сказал Си Цзиньпин, которого цитирует агентство «Синьхуа».

Он отметил, что для укрепления сотрудничества Китай предлагает создать механизмы встреч и диалога в сферах промышленности и инвестиций, сельского хозяйства, транспорта, управления чрезвычайными ситуациями, образования и политических партий.

По его словам, будут приняты дополнительные меры по упрощению процедур торговли и обновлены двусторонние инвестиционные соглашения, чтобы вывести товарооборот со странами Центральной Азии на новый уровень.