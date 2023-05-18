Raiffeisen Bank закроет корсчета всех банков Беларуси

Австрийская банковская группа Raiffeisen Bank International (RBI) с 31 июля 2023 года прекращает корреспондентские отношения со всеми кредитными организациями в белорусской юрисдикции. Об этом группа RBI уведомила руководство банков Беларуси в середине мая.

Как пишут медиа, Raiffeisen оставался последним банком-корреспондентом, который сотрудничал с белорусскими банками при переводах платежей в Европу и обратно.

«Через Raiffeisen работали почти все», - сказал сотрудник одного из банков.

По его словам, решение RBI очень усложнит и без того непростую финансовую жизнь белорусским компаниям, которые принимают оплату в долларах/евро или платят в них за товары или услуги.

Одновременно Приорбанк стал присылать клиентам письма с просьбой не указывать корреспондирующий банк по данным платежей. В противном случае они не будут доставлены.