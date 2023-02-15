Минюст Швейцарии признал незаконной конфискацию российских частных активов

Министерство юстиции Швейцарии признало незаконной возможность конфискации российских частных активов, находящихся в швейцарских банках, и их направления на восстановление Украины.

"Рабочая группа под руководством министерства юстиции выступила с заключением, что конфискация российских частных активов идет вразрез с федеральной конституцией и существующим законным порядком", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте федерального совета (правительства) Швейцарии.

В то же время в документе подчеркивается, что независимо от дискуссий на эту тему Швейцария продолжит поддержку Украины.

Постпреды стран ЕС ранее в среду одобрили формирование рабочей группы для применения блокированных активов РФ в интересах восстановления Украины. Целью рабочей группы будет определить способы использования замороженных активов РФ в соответствии с законодательством ЕС.