В Казахстане будут открывать накопительные счета гражданам при рождении

В Казахстане в рамках проекта «Национальный фонд — детям» с 2024 года начнут открывать накопительные счета гражданам при рождении.

Счет гарантируется каждому ребенку, он будет пополняться ежегодно за счет сырьевого сектора, а забрать деньги с него гражданин сможет при достижении 18-летнего возраста.

«При рождении ребенка счета будут открываться автоматически на основании базы данных физических лиц Министерства юстиции. Ежегодно 1 января будет производиться условное начисление средств на счета. Средствами, накопленными на счете, можно будет воспользоваться только при наступлении 18 лет. Также средства счетов предлагается освободить от налогообложения», - сказал заместитель министра финансов Казахстана Даурен Темирбеков, которого цитирует Tengrinews.

Предполагается, что к совершеннолетию сумма накоплений на счете будет составлять порядка 3,5 тыс. долларов, выплаты планируется осуществлять также в американской валюте. При этом потратить средства можно будет на образование или решение жилищных вопросов.

«При достижении 18 лет средства будут являться собственностью ребенка, который должен самостоятельно решать, как использовать средства: на образование или приобретение жилья. Подтверждение целевого назначения предлагается на основании представления в уполномоченные операторы договора на получение образовательных услуг или договора о приобретении жилья. При этом планируется не ограничивать использование средств на оплату обучения в зарубежном учебном заведении. В свою очередь использование средств для приобретения жилья будет разрешено только на территории Казахстана. Ограничения по перепродаже жилья, приобретенного на эти средства, не предполагаются», - пояснил Темирбеков.