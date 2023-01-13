В Беларуси увеличили размер семейного капитала

Размер семейного капитала с 1 января 2023 года увеличился на 15,2% и теперь составляет 29 950 рублей. Об этом сообщила пресс-служба Минтруда.

Семейный капитал назначается семьям при рождении, усыновлении или удочерении третьего или последующих детей в период с 1 января по 31 декабря 2023 года.

Размер семейного капитала определяется на дату рождения третьего или последующих детей (в случае усыновления, удочерения — на дату вступления в силу решения суда) независимо от даты обращения за ним.

Так, при обращении за семейным капиталом в 2023 году на детей, родившихся (усыновленных, удочеренных) в 2022 году (с 1 января по 31 декабря включительно) семейный капитал назначается в размере 25 995 рублей.