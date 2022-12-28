Правительство Испании отменяет НДС на базовые продукты питания

Премьер-министр Испании Педро Санчес на пресс-конференции во вторник анонсировал пакет мер на сумму около 10 миллиардов евро, направленных на снижение стоимости жизни в связи с инфляцией.

Меры правительства Испании предусматривают прежде всего отмену налога на добавленную стоимость в размере 4% на базовые продукты питания - хлеб, молоко, яйца, сыр, фрукты, овощи и крупы. Кроме того, вдвое - с 10% до 5% - уменьшится НДС на масло и макаронные изделия, сообщает AFP.

К тому же, испанский премьер анонсировал единовременную выплату в размере 200 евро семьям с доходами ниже 27 тысяч евро для компенсации цен на продукты питания, что обойдется бюджету страны в около 4,2 миллиона евро.

Еще правительство Испании решило продлить скидку на цены на электроэнергию и газ и сезонные билеты на общественный транспорт на полгода и запрет на сокращение поставок энергии уязвимым домохозяйствам - до конца 2023 года.

В то же время ранее введенная 20%-ная скидка на топливо теперь будет распространяться только на представителей наиболее пострадавших сфер экономики: водителей тяжеловозов, фермеров, судоходные компании и рыбаков.

Общий объем средств, выделенных правительством Испании для смягчения последствий инфляции в связи с ростом цен на энергоносители и вторжения России в Украину, составляет 45 миллиардов евро.

Эти меры отчасти имели влияние: в ноябре инфляция в Испании составила 6,8% против 10,8% в июле, однако цены на продукты питания остаются стабильно высокими: в ноябре они выросли на 15,3% в годовом исчислении.