Подписан закон по защите финансовой системы Украины от действий РФ и Беларуси

Президент Владимир Зеленский подписал закон о защите финансовой системы Украины от действий государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины, и адаптации законодательства к отдельным стандартам FATF и требованиям Директивы ЕС 2018/843. Об этом сообщает пресс-служба Министерства финансов.

Закон, в частности, устанавливает:

недопущение к руководству и управлению субъектами первичного финансового мониторинга лиц, являющихся гражданами РФ и Беларуси;

расширение перечня высокорисковых клиентов субъектов первичного финансового мониторинга гражданами и юридическими лицами, которые являются резидентами государства, осуществляющего вооруженную агрессию против Украины (кроме граждан России и/или Беларуси, которым предоставлен статус участника боевых действий после 14 апреля 2014 года);

установление обязанности для субъектов первичного финансового мониторинга отчитываться в Госфинмониторинг о пороговых операциях (400 тысяч гривен и более) с субъектами, связанными с Россией и/или Беларусью.

Также нормы закона реализуют рекомендации, указанные в Заключении Еврокомиссии по заявке Украины на членство в ЕС, в части обеспечения соответствия законодательства по борьбе с отмыванием денег стандартам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).

Принятие закона было частью домашнего задания для Украины как кандидата в члены ЕС", - сообщили в Минфине.