Австралийский миллиардер создал инвестфонд в поддержку Украины и выделил $500 млн

Австралийский миллиардер и основатель Fortescue Metals Group Эндрю Форрест создал инвестиционный фонд, в который ожидается привлечь не менее $25 млрд, чтобы помочь восстановить Украину. Об этом сообщает BBC.

Форрест и его жена выделили $500 млн в фонд Ukraine Green Growth Initiative. Фонд планирует инвестировать в первоначальную инфраструктуру, такую как энергетика и телекоммуникационные сети.

Фонд заявил, что сотрудничал с Ларри Финком, главой инвестиционного гиганта BlackRock, и надеется заручиться поддержкой государственных фондов и других профессиональных инвесторов.

С момента начала работы над фондом в начале марта Форрест сказал, что обсуждал план с рядом мировых лидеров, включая президента США Джо Байдена, тогдашнего премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона и президента Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен.