Банк Эстонии начал продажу дизайнерских монет для помощи Украине

Банк Эстонии начал в пятницу продажу монеты номиналом в 2 евро, посвященной Украине и свободе.

Как сообщает Postimees, от продажи этих монет Банк Эстонии будет перечислять Центробанку Украины.

Специальный дизайн монеты разработала Дарья Титова, молодая украинская беженка, обучающаяся в Эстонской академии искусств.

Монету можно купить, приобретя монетную карту за 18 евро.

Банк Эстонии планирует выпустить до 40 000 монетных карт, но готов увеличить тираж, если спрос окажется выше.

Монеты со специальным дизайном также поступят в широкое обращение в конце этого года, когда в обращение будет выпущено два миллиона монет номиналом 2 евро.