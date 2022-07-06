Германия упростила получение разрешения на постоянное жительство для мигрантов

Десятки тысяч мигрантов смогут легально остаться в Германии после того, как в стране приняли закон, упрощающий им получение документов на постоянное жительство.

"Мы хотим, чтобы у людей, уже обосновавшихся здесь, были хорошие возможности", - заявила министр внутренних дел Германии Нэнси Фезер, передает Интерфакс.

"Также благодаря этому закону мы положим конец бюрократии и неопределенности для людей, которые стали частью общества", - добавила она.

Новая мера затронет около 136 тыс. человек, которые проживают в Германии как минимум в течение пяти лет.