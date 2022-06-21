Власти Беларуси с 1 июля повысят зарплату медикам за счет новой надбавки

Медицинским работникам в Беларуси будет повышена заработная плата за счет установления стимулирующих выплат. Соответствующее поручение Совету министров закреплено в указе № 206 от 21 июня 2022 года.

Для его реализации подготовлен проект постановления Министерства здравоохранения, которым предусмотрено введение с 1 июля 2022 года новой дополнительной надбавки за работу в сфере здравоохранения всем категориям медработников. Эта надбавка будет устанавливаться дифференцированно в зависимости от сложности и интенсивности выполняемой работы.

Наиболее высокий ее размер предусмотрен для врачей и медсестер отделения анестезиологии и реанимации, участковой службы, приемных отделений больниц, скорой медицинской помощи, отделений для пациентов с инсультами.

Кроме того, принято решение об отмене "ковидных" надбавок медицинским работникам «в связи со стабилизацией в стране эпидемиологической ситуации по инфекции COVID-19, переходом в обычный режим работы учреждений здравоохранения».