В Казахстане опровергают информацию о блокировке активов российских банков

В Казахстане опровергли информацию, появившуюся в СМИ, о блокировке средств в представленных на территории республики российских банках.

В распространенном заявлении Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Республики Казахстан утверждается, что данная информация не соответствует действительности.

О блокировке средств на счетах казахстанских Сбербанка, ВТБ и Альфа-Банка в понедельник сообщила группа депутатов Мажилиса (нижней палаты) казахстанского парламента. При этом депутаты ссылались на данные, представленные Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка.

«Агентство как финансовый регулятор никаких мер по заморозке средств клиентов и активов дочерних российских банков не принимало и не правомочно принимать. По информации, полученной Агентством от дочерних российских банков (АО «Сбербанк Казахстана», Альфа-Банк Казахстана и Банк ВТБ Казахстан), иностранными банками заблокированы средства самих банков на корреспондентских счетах в иностранных банках-корреспондентах в иностранной валюте», - говорится в сообщении агентства.