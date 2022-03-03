Последнее обновление: 03.03.2022 13:36

В США усилят мониторинг обхода Россией санкций при помощи криптовалют

Министерство финансов США активно наблюдает за соблюдением режима санкций против России, в том числе в вопросе их потенциального обхода при помощи криптовалют. Об этом заявила глава ведомства Джанет Йеллен в ответ на опасения группы сенаторов, пишет The Wall Street Journal.

«Мне часто приходится слышать о цифровых активах, как канале, на который нужно смотреть. Это далеко не единственный сектор, где ограничения можно обойти», - прокомментировала министр.

Йеллен отметила, что на многих участников индустрии распространяются правила OFAC и AML. Она сослалась на пример соучредителей BitMEX Артура Хейса и Бенджамина Дела, которые недавно признали себя виновными в нарушении Закона США о банковской тайне.



<Февраль 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
31123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28123456
78910111213
Март 2022
ПнВтСрЧтПтСбВс
28123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Финансы
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование