Последнее обновление: 02.03.2022 16:50

Цена акции "Сбербанка" на Лондонской бирже опустилась до одного цента

Цена акций российского Сбербанка на Лондонской бирже 2 марта опустилась до 1 цента. Об этом свидетельствуют данные биржи.

Ранее Сбербанк объявил об уходе с европейского рынка.

berbank Europe AG – банковская группа, в состав которой входят активы группы Сбербанка Восточной и Центральной Европы. Штаб-квартира Sberbank Europe AG находилась в Вене.

Sberbank Europe был представлен на восьми европейских рынках: в Австрии, Боснии и Герцеговине, Хорватии, Чешской Республике, Венгрии, Словении, Сербии и Германии.



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