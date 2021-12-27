Проект поправок в Конституцию обнуляет президентские сроки Лукашенко

Опубликованный властями проект поправок в Конституцию содержит незначительные изменения в полномочиях президента, вводит ограничение в две каденции для одного лица и предоставляет защиту бывшему президенту, а также обнуляет президентские сроки Лукашенко.

Как и в более ранних версиях проекта, в опубликованной для обсуждения устанавливается возрастной цен для президента в 40 лет. Кандидат также должны быть гражданином страны по рождению, обладать избирательным правом и постоянно проживать в стране не менее 20 лет непосредственно перед выборами, не иметь, в том числе в прошлом, иностранного гражданства, либо вида на жительство или иного документа иностранного государства, дающего право на льготы и другие преимущества, сообщает Reform.by.

Президента предлагается избирать на пять лет. При этом одно и то же лицо не может занимать пост более двух сроков. Как и ранее, для выдвижения кандидата требуется не менее 100 тыс. подписей.

При этом в переходных положениях указано, что «изменения Конституции, ограничивающие количество сроков, в течение которых одно и то же лицо может занимать должность президента, вступают в силу со дня вступления в должность вновь избранного президента». Таким образом, сроки на президентском посту, которые лицо занимало до принятия Конституции, не учитываются.

Претерпели некоторые изменения полномочия президента. Теперь, по проекту, он сможет:

назначать референдумы, выборы в Палату представителей, Совет Республики и местные советы;

распускать обе палаты Национального собрания.

создавать, упразднять реорганизовывать Администрацию президента, другие государственные органы и иные организации, а также консультативно-совещательные и иные органы при президенте, определять их статус;

назначать премьер-министра с предварительного согласия Палаты представителей, а его заместителей, министров и других членов правительства — без него;

назначать Генпрокурора, председателя КГК, председателя и членов правления Нацбанка с предварительного согласия Совета Республики и освобождать их от должности;

назначать судей судов общей юрисдикции и освобождать их от должности по основаниям;

обращаться с посланиями к народу о положении в государстве и об основных направлениях внутренней и внешней политики;

обращаться с ежегодными посланиями к парламенту, которые заслушиваются на Всебелорусском народном собрании,

имеет право председательствовать на заседаниях правительства;

назначать своих представителей в парламенте, помощников, уполномоченных и других должностных лиц, должности которых определены в соответствии с законодательством, если иное не предусмотрено Конституцией;

решать вопросы о приеме в гражданство Республики Беларусь, его прекращении и предоставлении убежища;

устанавливать государственные праздники и праздничные дни, награждает государственными наградами, присваивает классные чины и звания;

помиловать осужденных;

вести переговоры и подписывает международные договоры, назначает и отзывает дипломатических представителей Республики Беларусь в иностранных государствах и при международных организациях;

принимать верительные и отзывные грамоты аккредитованных при нем дипломатических представителей иностранных государств;

вводить чрезвычайное положение в случаях, определенных Конституцией. Решение о ЧП должно выноситься на утверждение Совета Республики.

в случаях, предусмотренных законодательством, вправе отложить проведение забастовки или приостановить ее, но не более чем на трехмесячный срок;

подписывать законы, возвращать их в Палату представителей;

отменять акты правительства;

непосредственно или через создаваемые им органы осуществлять контроль за соблюдением законодательства местными органами управления и самоуправления; имеет право приостанавливать решения местных Советов депутатов и отменять решения местных исполнительных и распорядительных органов в случае несоответствия их законодательству;

формировать и возглавлять Совет Безопасности Республики Беларусь; назначать на должность и освобождать от должности Государственного секретаря Совета Безопасности;

является Главнокомандующим Вооруженными Силами; назначает на должности и освобождает от должностей высшее командование Вооруженных Сил;

вводить на территории Республики Беларусь в случае военной угрозы или нападения военное положение, объявляет полную или частичную мобилизацию с внесением в трехдневный срок принятого решения на утверждение Совета Республики;

осуществляет иные установленные Конституцией и законами полномочия, необходимые для реализации возложенных на него конституционных функций.

Полномочия президента по назначению председателя ЦИК и членов Конституционного суда переданы ВНС. Также он по проекту назначает ряд должностных лиц с предварительного согласия палат Национального собрания. Ранее в Конституции не указывалось, что он должно быть предварительным.

Ежегодные послания президента будут заслушиваться на Всебелорусском народном собрании, а не совместном заседании обеих палат Национального собрания, как сейчас.

Президента сможет сместить с должности ВНС в случае систематического или грубого нарушения Конституции, совершения государственной измены или иного тяжкого преступления. Предложение об импичменте будет вносить Палата представителей (не менее одной трети от полного состава) или граждане (не менее 150 тыс. человек). Решение о смещении президента принимается ВНС после заключения Конституционного суда о наличии фактов нарушения Конституции. За решение должны проголосовать более половины делегатов ВНС.

Полномочия президента в случае вакансии или невозможности исполнения им свои обязанностей будут переходить к председателю Совета Республики. Также они будут переходить к председателю СР до принесения присяги вновь избранным президентом. Сейчас в этом случае обязанности президента исполняет премьер-министр.

В проект также включены нормы о военном или чрезвычайном положении, которые вводит Совет безопасности в случае гибели президента в результате покушения на его жизнь, совершения акта терроризма, военной агрессии, вследствие иных действий насильственного характера.

Проектом Конституции неприкосновенность гарантируется не только действующему президенту, но и президенту, прекратившему «исполнение полномочий в связи с истечением срока его пребывания в должности либо досрочно в случае его отставки или стойкой неспособности по состоянию здоровья осуществлять обязанности». Бывшего президента нельзя привлечь к ответственности за действия, совершенные во время каденции. Статус президента, прекратившего исполнение полномочий, будет определяться законом. Кроме того, бывший президент может стать пожизненным членом Совета Республики с согласия его членов.