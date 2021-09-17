Лукашенко поддержал идею использования нацвалют в торговле в ШОС

Лукашенко поддержал идею Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) по использованию национальных валют в торговле в рамках объединения. Об этом он заявил 17 сентября на саммите Шанхайской организации сотрудничества.

«Беларусь решительно и последовательно поддерживает предложение ШОС в части расширения использования национальных валют в торговле и финансах. Складывающаяся в последнее время ситуация демонстрирует все большую уязвимость тех, кто всецело опирается на одну, известную нам, валюту. Это не просто лишает нас конкурентных финансовых и экономических преимуществ, но и угрожает национальной безопасности», - сказал Лукашенко, которого цитирует его пресс-служба.

При этом он заявил, что все чаще данный рычаг начинает использоваться как оружие.

«Создание Банка развития и Фонда развития ШОС позволит всем сторонам получить дополнительную финансовую поддержку и обеспечить суверенное и стабильное экономическое развитие своих государств без оглядки на западные державы», - заявил пенсионер.