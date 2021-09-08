Последнее обновление: 08.09.2021 17:55

Украина легализовала криптовалюты

Верховная Рада в среду в окончательном чтении приняла закон «О виртуальных активах».

Закон регулирует отрасль криптовалют в Украине, позволяет владельцам таких активов легально обменивать и декларировать их, а международным криптокомпаниям — регистрировать блокчейн-бизнес на территории страны.

Согласно опубликованному на официальном сайте Верховной Рады закону, криптовалюты получают юридический статус в Украине, участники рынка могут через суд и другими способами защищать права на виртуальные активы, а на территории страны разрешается регистрация и работа международных бирж, на которых происходят торги виртуальными активами. При этом криптовалюты не являются платежным средством, однако допустимы операции эквайринга.

Закон определил, что регулятором рынка виртуальных активов будет Министерство цифровой трансформации, а в отдельных случаях — Нацбанк и Национальная комиссия по ценным бумагам.



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