ЕС окажет финпомощь странам Восточного партнерства на 2,3 млрд евро

Программа Восточного партнерства является тем локомотивом, который способствует экономическому росту и благосостоянию Грузии, Украины и Молдовы, ЕС окажет им беспрецедентную помощь. Об этом заявил в понедельник на открывшейся в Батуми международной конференции президент Европейского совета Шарль Мишель.

"Хочу сделать акцент на будущее наше сотрудничество и сообщить, что мы окажем беспрецедентную финансовую помощь странам Восточного партнерства в размере 2,3 миллиарда евро, что даст возможность мобилизовать еще 17 миллиардов евро", - сказал Мишель.

При этом он отметил, что в странах Восточного партнерства должны продолжаться демократические реформы.

Он также сообщил, что в декабре этого года состоится очередной саммит Восточного партнерства.