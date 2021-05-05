Еще одна область Беларуси вводит сбор за выезд за границу на машине

Гомельский областной совет депутатов решением № 245 от 29 марта 2021 г. вводит до 1 января 2023 года местный сбор при выезде из страны на машине.

За каждый выезд за границу водители будут платить одну базовую величину (сейчас 29 рублей).

Решение вступает в силу с 1-го числа месяца, следующего за месяцем его официального опубликования.

Ранее такое решение было принято в Гродненской области. Оно должно было вступить в силу 1 мая, но прошло согласование только в Государственных пограничном и таможенном комитетах. Сейчас решение проходит согласование в Министерстве юстиции. Только после этого будет известна точная дата вступления решения в силу.

Сбор на выезд за границу будет распространяться на все автомобили, которые принадлежат организациям или физлицам, в том числе зарегистрированным в качестве индивидуальных предпринимателей и максимальная масса которых не превышает 5 тонн. При этом не имеет значения, сколько пассажиров в транспортном средстве: одна машина — одна базовая.

Сбор нужно платить за пересечение границы в пунктах пропуска, он коснется только тех, кто едет из Гомельской области в Украину. Ездить в Россию можно будет без уплаты сбора.

Водители, которые едут на похороны членов семьи и близких родственников, от сбора будут освобождаться. Также бесплатно пересечь границу смогут ветераны ВОВ, инвалиды I и II группы, а также сопровождающие их лица, участники ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, лица, выезжающие на лечение в санаторно-курортные учреждения, и некоторые другие. У них должны быть подтверждающие документы.

Освобождены от сбора также те, кто пересекает границу в пунктах упрощенного пропуска.

Кроме того, не будут браться деньги с тех, кто следует транзитом через белорусскую территорию по дороге Славутич — Чернобыльская АЭС в соответствии с межправительственным соглашением Беларуси и Украины об упрощенном проезде белорусского участка данной дороги. Это касается грузов и специалистов Чернобыльской АЭС и предприятий, которые работают в зоне отчуждения.