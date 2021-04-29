Telegram проводит новое размещение облигаций на $750 млн

Telegram дополнительно разместил конвертируемые облигации на $750 млн. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на осведомленный источник.

По данным из закрытой рассылки Bloomberg для инвесторов, 28 апреля организаторы размещения закрыли книгу заявок, бумаги поступят в обращение 6 мая.

Параметры облигаций идентичны размещенным в марте 2021 года. Минимальный лот для покупки составит $500 тыс. Номинальная стоимость облигации — $1000 со сроком погашения 22 марта 2026 года. Ставка купона составляет 7% годовых с полугодовым купонным периодом.

Организаторами нового размещения выступили компании JPMorgan, сингапурский инвестбанк DBS и российский «Атон», утверждают источники.

По их словам, половину бондов выкупят азиатские фонды, 40% приходится на крупные глобальные институциональные фонды и 10% получат российские компании.

Суммарный объем выпущенных в обращение облигаций Telegram составит $1,75 млрд.

В марте Telegram привлек свыше $1 млрд за счет продажи конвертируемых облигаций.

Крупнейшими инвесторами стали фонды из Объединенных Арабских Эмиратов — Mubadala Investment Company и Abu Dhabi Catalyst Partners. В совокупности они купили облигации на сумму $150 млн.

Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) приобрел миноритарный пакет в инвестициях Mubadala Investment Company на сумму около $2 млн.