"Беларусьфильм" получит от государства деньги на создание патриотических фильмов

Лукашенко 16 апреля подписал указ № 146 "О развитии кинематографии" и распоряжение № 72рп "О мерах по поддержке республиканского унитарного предприятия "Национальная киностудия "Беларусьфильм". Об этом сообщает его пресс-служба.

Указом расширены направления финансирования в сфере кинематографии, определены условия, порядок, особенности использования бюджетных средств и меры ответственности их получателей. В частности, в целях развития современного кино, выявления молодых талантливых кинематографистов и реализации их творческого потенциала принято решение о возможности бюджетного финансирования производства киноальманахов студенческих фильмов.

Предусматривается также финансовая помощь со стороны государства в производстве кинолетописей, что будет "способствовать формированию киноархива важных государственных и исторических событий".

Кроме того, для государственных организаций кинематографии определена новая форма поддержки - "субсидирование, призванное стимулировать производство национальных и патриотических фильмов".

Распоряжением регламентируется выделение Национальной киностудии "Беларусьфильм" возвратной бюджетной ссуды, которая будет направлена на совершенствование деятельности предприятия.