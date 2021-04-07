Нацбанк Беларуси совершенствует бухучет операций с ценными бумагами

Нацбанк постановлением № 52 от 1 марта 2021 года утвердил инструкцию по бухгалтерскому учету операций с ценными бумагами, а также внес изменения в ряд нормативных актов..

Как пояснил регулятор, делается это "в рамках совершенствования методологического обеспечения бухгалтерского учета и сближения с международными стандартами финансовой отчетности (МСФО)".

Как отмечается в сообщении, работа по сближению с МСФО проводится в рамках реализации стратегии по применению международных стандартов финансовой отчетности в банковской системе Беларуси на период до 2022 г. Кроме того, реализация мер, направленных на применение МСФО в качестве первоочередных и единственных стандартов бухгалтерского учета и финансовой отчетности в банковском секторе, предусмотрена Основными направлениями денежно-кредитной политики Республики Беларусь на 2021 г.

"В постановлении № 52 подходы к бухгалтерскому учету операций банков, небанковских кредитно-финансовых организаций и открытого акционерного общества "Банк развития Республики Беларусь" с ценными бумагами определены с учетом положений Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты", Международного стандарта финансовой отчетности (IAS) 32 "Финансовые инструменты: представление", Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 13 "Оценка справедливой стоимости", а также Международного стандарта финансовой отчетности (IFRS) 7 "Финансовые инструменты: раскрытие информации", - рассказал регулятор.

При этом в документе предусмотрено применение национального законодательства, в том числе в части формирования банками специальных резервов на покрытие возможных убытков по ценным бумагам.

В соответствии с постановлением № 52 бухгалтерский учет ценных бумаг осуществляется по амортизированной или справедливой стоимости исходя из их классификации и оценки согласно МСФО. Ведение бухгалтерского учета ценных бумаг предусматривается по составляющим элементам их стоимости (номинальная стоимость, дисконт, премия (скидка) с учетом операционных затрат, изменение справедливой стоимости, начисленные доходы (расходы).

Постановление № 52 вступает в силу с 1 января 2022 года и будет применяться банками при составлении бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год и последующие годы, за исключением составления бухгалтерской (финансовой) отчетности в части сравнительной информации за 2021 г.