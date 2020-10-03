В России продлен мораторий на банкротства

Премьер России Михаил Мишустин официально продлил мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов до 7 января 2021 года.

Он распространяется на компании, наиболее пострадавшие из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на сайте правительства.

Мораторий вступит в силу 7 октября. Прежний запрет на возбуждение дел о банкротстве истекал 6 октября. Он также учитывал системообразующие и стратегические предприятия, передает РБК.

«В период действия моратория организациям и индивидуальным предпринимателям будет доступна судебная рассрочка, которую можно получить по решению арбитражного суда. Она предусматривает изменение сроков уплаты просроченных обязательств, а также прекращение исполнительного производства по имущественным взысканиям», — говорится в сообщении правительства.

Первый мораторий на возбуждение дел о банкротстве был введен 4 апреля сроком на шесть месяцев.