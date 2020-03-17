Россия закрывает границу до 1 мая, в том числе и для белорусов

Россия с 18 марта по 1 мая ограничивает въезд иностранцев и лиц без гражданства. Ограничение распространяется и на граждан Беларуси, следует из распоряжения премьера РФ Михаила Мишустина №635-р от 16 марта 2020 года.

«ФСБ России с 00 часов 00 минут по местному времени 18 марта 2020 года до 00 часов 00 минут по местному времени 1 мая 2020 года временно ограничить въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан без гражданства, в том числе прибывающих с территории Республики Белоруссия, а также граждан Республики Белоруссия», - говорится в документе.

Согласно распоряжению, ограничения не распространяются на определенные категории граждан.

«(Ограничение на въезд) … не применять от отношении аккредитованных или назначенных сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений иностранных государств в Российской Федерации, международных организаций и их представительств, иных официальных представительств иностранных государств на территории Российской Федерации, а также членов семей указанных лиц, водителей автомобилей международного сообщения, экипажей воздушных, морских и речных судов, подъездных и локомотивных бригад международного железнодорожного сообщения, членов официальных делегаций и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные частные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника, лиц, постоянно проживающих на территории Российской Федерации, а также лиц, следующих транзитом через воздушные пункты пропуска», - отмечается в распоряжении.

Как сообщалось, решение о введении ограничений на граждан Беларуси правительство России объяснило тем, что власти Беларуси не принимает достаточных мер для борьбы с коронавирусом.

«Ограничения въезда в Российскую Федерацию с территории Республики Белоруссия вводятся, прежде всего, по причине непринятия органами государственной власти Белоруссии рекомендованных ВОЗ адекватных мер по перекрытию государственных границ с целью недопущения проникновения коронавирусной инфекции из третьих государств», - говорится в сообщении правительства РФ.