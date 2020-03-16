Гондурас объявил о закрытии границ из-за коронавируса

Власти Гондураса приняли решение о закрытии границ страны во избежание распространения нового коронавируса.

Об этом в воскресенье заявил президент республики Хуан Орландо Эрнандес, передает ТАСС.

"Я распорядился с 23:59 сегодняшнего дня (08:59 мск понедельника) закрыть воздушные, морские и сухопутные границы (открыты они будут только для перевозки грузов и медикаментов) с целью защиты гондурасцев от коронавируса", - написал глава государства в Twitter.

О первых двух случаях заражения в республике власти объявили 11 марта.