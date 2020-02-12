Последнее обновление: 12.02.2020 14:53

Суд Испании признал законным урезание зарплат из-за перекуров

«Энергетическая компания Galp, которая перестала платить своим сотрудникам за перерывы на курение, выиграла дело в высшем суде Испании. Быстрый перерыв на кофе или завтрак с коллегой также включен в новую политику Galp», - говорится в сообщении BBC.

Профсоюз планирует обжаловать это решение. Требование имело непредвиденные последствия для примерно 10 млн курильщиков.

«Последние изменения в испанском законодательстве требуют от компаний регистрировать входы и выходы сотрудников с рабочего места», - уточняет издание.

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