В России предлагают ввести минимальную доходность от управления пенсиями

Минфин РФ предлагает установить минимальный ориентир доходности для негосударственных пенсионных фондов (НПФ), которые будут управлять накоплениями россиян в рамках разрабатываемой властями новой накопительной пенсионной системы — гарантированного пенсионного плана (ГПП).

Об этом сообщает РБК со ссылкой на замминистра финансов РФ Алексея Моисеева.

Предполагается, что ГПП позволит россиянам за счет личных взносов с зарплат копить на пенсию в НПФ при гарантиях государства, то есть формировать накопления сверх положенной им страховой пенсии по старости. Законопроект должен вступить в силу в 2021 году.

Чтобы в рамках ГПП производить скользящую срочную пенсионную выплату, НПФ должны зарабатывать не меньше 6,7% в год.

«Если пенсионные фонды будут зарабатывать меньше, чем ОФЗ, по которым можно получать неплохой доход, то зачем нужны пенсионные фонды?», - пояснил он.

НПФ, не обеспечившим минимальную доходность, следует компенсировать недостаток из собственных средств, добавил чиновник: «Если будет плохое управление средствами, видимо, НПФ придется компенсировать это за счет резервов и за счет собственных средств».

Сейчас законопроект о ГПП предполагает, что пенсионная выплата будет назначаться либо при достижении пенсионного возраста, либо через 30 лет с начала накоплений. Конвенция Международной организации труда требует выплачивать пенсию пожизненно, но в этом случае остатки пенсионных средств не наследуются.

Чтобы они могли наследоваться, выплату сделали «скользящей срочной», сказал Моисеев: «Пенсия рассчитывается исходя из того, что она выплачивается 15 лет после достижения пенсионного возраста, через год после начала выплаты происходит расчет на следующие 15 лет, исходя из уже выплаченного инвестиционного дохода. А еще через два года происходит повторный перерасчет. Таким образом, пенсия становится не срочной, а бессрочной. При этом очень важно, что неиспользуемая часть наследуется в случае смерти гражданина».

Из данных ЦБ России за 2018 год следует, что доходность выше 6,7% по итогам года обеспечили лишь два НПФ из 35 фондов, которые управляли пенсионными накоплениями россиян в 2018 году. Доходность остальных была ниже, нескольких — отрицательной. В 2019 году по итогам 9 месяцев ситуация с доходностью улучшилась, отчитался ЦБ: средневзвешенная доходность фондов (до вычета вознаграждений управляющим компаниям, спецдепозитарию и фонду) по пенсионным накоплениям выросла на 8,3 п.п. — с 1,8% (III квартал 2018 года) до 10,1% годовых, по пенсионным резервам — на 3,9 п.п., с 4,3% до 8,2% годовых.

С марта 2018 года для НПФ, работающих с пенсионными накоплениями или негосударственными пенсиями граждан, введена фидуциарная ответственность. Это означает, что фонды теперь несут ответственность за управление средствами клиентов: в случае, если фонд недобросовестно исполнил свои обязанности и в результате по итогам года получил убыток или недополучил прибыль, он обязан возместить потери за счет собственных средств.